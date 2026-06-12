Штайнер оценил шансы Джорджа Расселла на титул в сезоне-2026 Формулы-1

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне аналитик и эксперт Гюнтер Штайнер высказался о шансах 28-летнего британского гонщика Джорджа Расселла из команды «Мерседес» на титул в текущем сезоне Формулы-1.

— Сможет ли Расселл выиграть в этом году чемпионат?

— Нет, думаю, этот поезд уже ушёл. Кими слишком силён. Знаю, в прошлом году я то же самое говорил об Оскаре [Пиастри], но Кими смотрится куда сильнее, чем Оскар в прошлом году. На шаг впереди. Парень справляется феноменально. Не думаю, что у Джорджа есть шанс в этом году, — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

После шести этапов лидирует в сезоне напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли — 156 очков. Льюис Хэмилтон («Феррари») — второй (90 баллов). Расселл — третий с 88 очками.