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Штайнер оценил шансы Джорджа Расселла на титул в сезоне-2026 Формулы-1

Штайнер оценил шансы Джорджа Расселла на титул в сезоне-2026 Формулы-1
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне аналитик и эксперт Гюнтер Штайнер высказался о шансах 28-летнего британского гонщика Джорджа Расселла из команды «Мерседес» на титул в текущем сезоне Формулы-1.

— Сможет ли Расселл выиграть в этом году чемпионат?
— Нет, думаю, этот поезд уже ушёл. Кими слишком силён. Знаю, в прошлом году я то же самое говорил об Оскаре [Пиастри], но Кими смотрится куда сильнее, чем Оскар в прошлом году. На шаг впереди. Парень справляется феноменально. Не думаю, что у Джорджа есть шанс в этом году, — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

После шести этапов лидирует в сезоне напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли — 156 очков. Льюис Хэмилтон («Феррари») — второй (90 баллов). Расселл — третий с 88 очками.

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