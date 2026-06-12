Видео: Льюис Хэмилтон появился с новой причёской на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала в социальных сетях видеоролик с прибытием 41-летнего семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона на автодром «Барселона-Каталунья», где британский гонщик предстал перед поклонниками с новой причёской.

Льюис распустил косички, с которыми выступал в последнее время, показав свои длинные кудрявые волосы.

После шести этапов сезона-2026 «Мерседес» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 244 очка. «Феррари» идёт на втором месте — 165.

В личном зачёте лидирует пилот немцев Андреа Кими Антонелли — 156 очков. У Льюиса Хэмилтона из «Феррари» второе место и 90 баллов.