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Видео: Льюис Хэмилтон появился с новой причёской на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Видео: Льюис Хэмилтон появился с новой причёской на Гран-при Барселоны-Каталуньи
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала в социальных сетях видеоролик с прибытием 41-летнего семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона на автодром «Барселона-Каталунья», где британский гонщик предстал перед поклонниками с новой причёской.

Льюис распустил косички, с которыми выступал в последнее время, показав свои длинные кудрявые волосы.

После шести этапов сезона-2026 «Мерседес» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 244 очка. «Феррари» идёт на втором месте — 165.

В личном зачёте лидирует пилот немцев Андреа Кими Антонелли — 156 очков. У Льюиса Хэмилтона из «Феррари» второе место и 90 баллов.

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