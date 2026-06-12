Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Стал счастливее». Хэмилтон — о личных изменениях в сезоне-2026 по сравнению с 2025 годом

«Стал счастливее». Хэмилтон — о личных изменениях в сезоне-2026 по сравнению с 2025 годом
Комментарии

41-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») ответил на вопрос о том, что изменилось в его подходе в 2026 году по сравнению со слабыми результатами в 2025-м.

«Многое изменилось. Прошлый год выдался совсем нехорошим по многим аспектам… Но сейчас больше гармонии внутри команды. Думаю, я сам в лучшей форме, я здоровее, я нахожусь в более комфортном положении, я пришёл с гораздо лучшим настроем, я бы сказал, даже с лучшим, чем в начале прошлого года. Нет травм, как в начале прошлого сезона.

Я пилотирую машину, в разработке которой лично участвовал, в отличие от прошлого года, когда унаследовал машину, к которой не имел никакого отношения. Наступила новая эра [регламента], которую я также полюбил. Так что это сочетание факторов, и я просто стал счастливее в своей жизни тоже», — приводит слова Хэмилтона аккаунт deni в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Ближе некуда». Хэмилтон — о первой победе в Гран-при за рулём «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android