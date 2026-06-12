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Штайнер ответил, заменит ли «Мерседес» Расселла на Ферстаппена

Штайнер ответил, заменит ли «Мерседес» Расселла на Ферстаппена
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне аналитик и эксперт Гюнтер Штайнер высказался о возможном появлении Макса Ферстаппена («Ред Булл») в составе «Мерседеса» вместо Джорджа Расселла.

— Заменит ли «Мерседес» Расселла на Ферстаппена?
— Нет, этого не будет. Зачем Тото приводить в команду Макса, когда у него и так есть главный талант следующего поколения? Зачем тратить столько денег? Я понимаю, что Макс — лучший гонщик на данный момент. Но однажды кто-нибудь его превзойдёт. И в какой-то момент Кими непременно будет лучше, чем Макс. К тому же появление Макса может спровоцировать внутрикомандную борьбу, в которой проиграют оба. Тото так не поступит. Тото слишком умён для этого, — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

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