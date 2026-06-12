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Экклстоун, ФИА и Ф-1 могут подать апелляцию из-за полноценного слушания дела Массы

Экклстоун, ФИА и Ф-1 могут подать апелляцию из-за полноценного слушания дела Массы
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Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун, ФИА и руководство Формулы-1 получили разрешение на подачу апелляции на решение, которое позволило экс-гонщику серии Фелипе Массе довести дело о «крашгейте» в сезоне-2008 до полноценного слушания, сообщили в RacingNews365.

«Масса требовал компенсацию в размере £ 64 млн (примерно 6 млрд рублей) в Высоком суде Великобритании, где и прошло полноценное слушание по делу. Пилот утверждал, что между Экклстоуном и тогдашним президентом ФИА Максом Мосли существовал «сговор»: они знали во время уикенда Гран-при Бразилии 2008 года, что Нельсон Пике-младший намеренно разбился в Сингапуре. Экклстоун и Мосли настаивали на том, что узнали об этом только в 2009 году, когда Пике публично заявил о своих утверждениях.

В ходе трёхдневных слушаний судья решил, что Масса может приступить к полному судебному разбирательству в Высоком суде Великобритании, но только по одному из первоначальных исков — о правонарушении, связанном с сговором незаконными средствами. Лорды-судьи Рид, Хамблен и Ричардс удовлетворили апелляцию 4 июня.

Представитель Формулы-1 отказался от комментариев по поводу решения разрешить апелляцию. Представитель ФИА также отказался от комментариев», — говорится в статье.

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