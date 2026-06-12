Расселл обозначил план по решению проблем с управлением машиной Ф-1 2026 года

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») обозначил план по решению своих проблем с управлением машиной 2026 года.

«В этом году шины сильно отличаются из-за давления в шинах, которое нам предписывает «Пирелли». Это самое высокое давление в шинах, которое мы когда-либо использовали, вероятно, за всю историю Формулы-1, но оно всё равно было в Мельбурне, Китае и Канаде, когда я выступал очень хорошо, так что я, вероятно, был немного слишком суров в своих высказываниях, честно говоря.

У меня не было большой уверенности в Монако с шинами и машиной, а это трасса, которая наказывает за это. Поразмыслив, я подхожу к этим выходным с ясной головой, я не буду слишком увлекаться данными и буду полагаться на свои инстинкты. Честно говоря, в прошлом году я редко смотрел на какие-либо данные, я просто садился и ехал, и я ехал быстро, и это сработало, потому что мне просто нужно иногда доверять этим инстинктам, как тогда, когда я занимался картингом. Всегда нужно улучшаться, потому что, когда вы пилотируете новую машину и на новых шинах, вам нужно эволюционировать.

Но что я заметил — и это у всех по-разному — когда я оглядываюсь на прошлые годы, мой стиль пилотирования естественным образом эволюционировал в соответствии с ограничениями машины и шин. Я не искал решения, я не погружался глубоко в данные, проводя массу времени, пытаясь понять, в чём проблема, а затем на трассе, думая, как я собираюсь её решить, — это просто происходило естественно. У меня был пример на симуляторе пару лет назад. Я провёл два дня подряд, я провёл целый день в Барселоне, а на следующий день пришёл и на втором круге проехал на две десятые быстрее. Я подумал про себя: «Как, чёрт возьми, я проехал на 0.2 секунды быстрее на втором круге сегодня, по сравнению со 100 кругами, которые я проехал вчера?»

Я поговорил кое с кем об этом. Вы просто подсознательно усваиваете, что происходит. Вчера я не думал, что пилотирую по-другому, но мозг просто автоматически усвоил, и вот к чему я хочу прийти. Я хочу вернуться в то состояние, когда я подсознательно учусь улучшаться, когда я не ищу эти ответы, потому что я знаю, что могу это сделать, и я делал это всю свою карьеру, и это то, что меня волнует. Кими сейчас проделывает такую потрясающую работу, но его стиль вождения точно такой же, как в прошлом году, и он работает. Он не искал его, он просто идеально подходит ему. Я знаю, что он снова может заработать у меня, как это было в Мельбурне и Китае», — приводит слова Расселла The Race.