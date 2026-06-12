Штайнер: Шарль Леклер никогда не станет чемпионом с «Феррари»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне аналитик и эксперт Гюнтер Штайнер ответил о шансах 28-летнего гонщика из Монако Шарля Леклера, представляющего коллектив «Феррари», стать чемпионом «Королевских гонок».

— Станет ли Шарль Леклер когда-либо чемпионом мира?

— Думаю, он никогда не станет чемпионом с «Феррари». В следующие два года выиграть чемпионат явно будет очень трудно. А потом в «Феррари» придёт новый молодой Шарль Леклер или новый молодой Кими Антонелли и сорвёт весь куш. Мне это самому не по душе, но такова моя точка зрения, — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.