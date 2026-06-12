Бен Сулайем назвал целью сделать болиды весом в 630 кг с возвращением V8 в Ф-1

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем обозначил свою цель по облегчению машин Формулы-1.

«Что сейчас самое плохое в машинах? Сложность систем, большие деньги на разработку, расходы, а также большая машина. Большая и тяжёлая машина означает что? Это означает, что она небезопасна. Мы добавили 50 килограммов из соображений безопасности. Но теперь я хотел бы видеть машину, полностью готовую машину весом менее 650 килограммов. Моя цель — 630.

Именно поэтому V8 должен вернуться. У вас будет мощность двигателя внутреннего сгорания, возможно, 760 лошадиных сил с 10-процентной долей электрификации. Это даст звук. Это будет намного дешевле. И научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) будут намного дешевле. Как двигатель сам по себе — намного легче, приятнее в использовании, и зрители услышат звук.

У вас есть команды. У вас есть финансовая стабильность гонки. И на чём она работает? На устойчивом топливе. Я не вижу, где мы можем ошибиться. У болельщиков [будет] то, что мы должны им дать», — приводит слова бен Сулайема Canal+.