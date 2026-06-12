«Не бойся быть злым». Норрис дал совет молодому себе

26-летний британский гонщик, действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий британскую команду «Макларен», дал совет молодому себе.

— Что бы ты сказал молодому Ландо Норрису, который ещё не попал в Формулу-1?

— Не бойся иногда быть злым. Это единственное (смеётся), — приводит слова Норриса издание Mundo Deportivo.

Норрис выступает в «Королевских гонках» с 2019 года, дебютировав в «Макларене». За это время он принял участие в 157 Гран-при, одержал 11 побед в Гран-при, завоевал 16 поулов в квалификациях и 45 раз был на подиуме.

В нынешнем сезоне на его счету 58 очков и шестое место в личном зачёте.