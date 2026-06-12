ФИА вернула Пьеру Гасли подиум на Гран-при Монако — 2026

Международная автомобильная федерация (ФИА) вернула подиум французскому гонщику Формулы-1 Пьеру Гасли из команды «Альпин» на Гран-при Монако.
Стюарды, осуществляющие разбор апелляции «Альпин» на пересмотр штрафов Пьера Гасли на Гран-при Монако, отменили эти наказания, что означает, что французский гонщик восстановлен на подиуме. Двукратный победитель Гран-при получил два пятисекундных штрафа за превышение скорости на пит-лейне в Монте-Карло, которые были добавлены к его времени в гонке на клетчатом флаге, в результате чего он опустился с третьего места на седьмое в итоговой классификации.
Однако после рассмотрения апелляции, инициированной «Альпин», было установлено, что Гасли не нарушал скоростной режим на пит-лейне, поэтому его санкции были отменены.
Исак Хаджар («Ред Булл») в результате вернулся на четвёртую строчку и потерял свой первый подиум в составе «Ред Булл».
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