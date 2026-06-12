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ФИА вернула Пьеру Гасли подиум на Гран-при Монако — 2026

ФИА вернула Пьеру Гасли подиум на Гран-при Монако — 2026
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Международная автомобильная федерация (ФИА) вернула подиум французскому гонщику Формулы-1 Пьеру Гасли из команды «Альпин» на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

Стюарды, осуществляющие разбор апелляции «Альпин» на пересмотр штрафов Пьера Гасли на Гран-при Монако, отменили эти наказания, что означает, что французский гонщик восстановлен на подиуме. Двукратный победитель Гран-при получил два пятисекундных штрафа за превышение скорости на пит-лейне в Монте-Карло, которые были добавлены к его времени в гонке на клетчатом флаге, в результате чего он опустился с третьего места на седьмое в итоговой классификации.

Однако после рассмотрения апелляции, инициированной «Альпин», было установлено, что Гасли не нарушал скоростной режим на пит-лейне, поэтому его санкции были отменены.

Исак Хаджар («Ред Булл») в результате вернулся на четвёртую строчку и потерял свой первый подиум в составе «Ред Булл».

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