Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: Бриаторе и «Альпин» поздравили Гасли с возвращённым подиумом на ГП Монако

Видео: Бриаторе и «Альпин» поздравили Гасли с возвращённым подиумом на ГП Монако
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик из моторхоума команды Формулы-1 «Альпин» в Барселоне, на котором 30-летнего французского гонщика Пьера Гасли поздравляют с возвращённым подиумом на Гран-при Монако после апелляции, успешно рассмотренной стюардами Международной автомобильной федерации (ФИА).

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе с улыбкой на лице тепло обнял Пьера, а затем пилота поздравили и другие члены французского коллектива.

По итогам гонки в Монако Гасли финишировал третьим, но из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне стал седьмым. Апелляцию ФИА рассматривала уже на трассе в Испании в преддверии Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
Материалы по теме
Официально
ФИА вернула Пьеру Гасли подиум на Гран-при Монако — 2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android