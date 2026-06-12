Видео: Бриаторе и «Альпин» поздравили Гасли с возвращённым подиумом на ГП Монако
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В социальных сетях появился видеоролик из моторхоума команды Формулы-1 «Альпин» в Барселоне, на котором 30-летнего французского гонщика Пьера Гасли поздравляют с возвращённым подиумом на Гран-при Монако после апелляции, успешно рассмотренной стюардами Международной автомобильной федерации (ФИА).
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе с улыбкой на лице тепло обнял Пьера, а затем пилота поздравили и другие члены французского коллектива.
По итогам гонки в Монако Гасли финишировал третьим, но из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне стал седьмым. Апелляцию ФИА рассматривала уже на трассе в Испании в преддверии Гран-при Барселоны-Каталуньи.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
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