Видео: Бриаторе и «Альпин» поздравили Гасли с возвращённым подиумом на ГП Монако

В социальных сетях появился видеоролик из моторхоума команды Формулы-1 «Альпин» в Барселоне, на котором 30-летнего французского гонщика Пьера Гасли поздравляют с возвращённым подиумом на Гран-при Монако после апелляции, успешно рассмотренной стюардами Международной автомобильной федерации (ФИА).

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе с улыбкой на лице тепло обнял Пьера, а затем пилота поздравили и другие члены французского коллектива.

По итогам гонки в Монако Гасли финишировал третьим, но из-за двух пятисекундных штрафов за превышение скорости на пит-лейне стал седьмым. Апелляцию ФИА рассматривала уже на трассе в Испании в преддверии Гран-при Барселоны-Каталуньи.