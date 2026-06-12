«Макларен» планирует подать апелляцию на отмену штрафов Гасли в Монако — Дженни Гоу

Руководство команды Формулы-1 «Макларен» планирует подать в Международную автомобильную федерацию (ФИА) апелляцию из-за отмены стюардами штрафа для французского гонщика коллектива «Альпин» Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейне во время гонки Гран-при Монако, о чём сообщила британская журналистка ВВС Дженни Гоу.

«Срочно! «Макларен» подал уведомление о намерении подать апелляцию. Не ожидайте, что она будет последней...» — написала Гоу в социальной сети Х.

Сегодня стало известно о том, что стюарды ФИА рассмотрели апелляцию «Альпин» из-за штрафов Пьера Гасли, из-за которых он с третьей позиции откатился на седьмую, и вернули французскому пилоту подиум.