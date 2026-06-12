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«Макларен» планирует подать апелляцию на отмену штрафов Гасли в Монако — Дженни Гоу

«Макларен» планирует подать апелляцию на отмену штрафов Гасли в Монако — Дженни Гоу
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Руководство команды Формулы-1 «Макларен» планирует подать в Международную автомобильную федерацию (ФИА) апелляцию из-за отмены стюардами штрафа для французского гонщика коллектива «Альпин» Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейне во время гонки Гран-при Монако, о чём сообщила британская журналистка ВВС Дженни Гоу.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369

«Срочно! «Макларен» подал уведомление о намерении подать апелляцию. Не ожидайте, что она будет последней...» — написала Гоу в социальной сети Х.

Сегодня стало известно о том, что стюарды ФИА рассмотрели апелляцию «Альпин» из-за штрафов Пьера Гасли, из-за которых он с третьей позиции откатился на седьмую, и вернули французскому пилоту подиум.

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