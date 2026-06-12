«Спасибо ФИА и Ф-1 за прозрачность». Гасли — о возвращённом подиуме на ГП Монако
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30-летний французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», отреагировал на решение стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) вернуть ему подиум на Гран-при Монако после апелляции французского коллектива.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369
«МЫ ВЕРНУЛИ ЭТО!!! Третье место в Монако!!! Последние несколько дней были эмоциональными американскими горками, сейчас странные празднования, но самое главное — я невероятно счастлив, что мы вернули наш результат. Огромное спасибо моей потрясающей команде и всем, кто нас поддерживал!!! Спасибо ФИА и Формуле-1 за прозрачность ситуации. Это нужно запомнить», — написал Гасли в социальной сети Х.
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