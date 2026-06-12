«Спасибо ФИА и Ф-1 за прозрачность». Гасли — о возвращённом подиуме на ГП Монако

30-летний французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», отреагировал на решение стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) вернуть ему подиум на Гран-при Монако после апелляции французского коллектива.

«МЫ ВЕРНУЛИ ЭТО!!! Третье место в Монако!!! Последние несколько дней были эмоциональными американскими горками, сейчас странные празднования, но самое главное — я невероятно счастлив, что мы вернули наш результат. Огромное спасибо моей потрясающей команде и всем, кто нас поддерживал!!! Спасибо ФИА и Формуле-1 за прозрачность ситуации. Это нужно запомнить», — написал Гасли в социальной сети Х.