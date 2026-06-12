Расселл — лучший в первой практике ГП Барселоны-Каталуньи. Участвовало семь юниоров

В пятницу, 12 июня, в Испании состоялась первая практика седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи. Из-за обязательного предоставления тренировок для юниоров сразу семь команд произвели замены на первой сессии уикенда. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе время у Оскара Пиастри («Макларен»). Шарль Леклер («Феррари») — третий.
Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Первая практика:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.363.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.203.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.520.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.684.
5. Леонардо Форнароли («Макларен») +0.853.
6. Пауль Арон («Ауди») +0.958.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.109.
8. Дино Беганович («Феррари») +1.415.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.441.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1.530.
11. Оливер Берман («Хаас») +1.809.
12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.846.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.930.
14. Аюму Иваса («Ред Булл») +1.935.
15. Фредерик Вести («Мерседес») +2.002.
16. Эстебан Окон («Хаас») +2.009.
17. Пьер Гасли («Альпин») +2.145.
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.551.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.704.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.955.
21. Колтон Херта («Кадиллак») +4.334.
22. Люк Браунинг («Уильямс») — без времени.