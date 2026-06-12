Расселл — лучший в первой практике ГП Барселоны-Каталуньи. Участвовало семь юниоров

В пятницу, 12 июня, в Испании состоялась первая практика седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи. Из-за обязательного предоставления тренировок для юниоров сразу семь команд произвели замены на первой сессии уикенда. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе время у Оскара Пиастри («Макларен»). Шарль Леклер («Феррари») — третий.

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Первая практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.363.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.203.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.520.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.684.

5. Леонардо Форнароли («Макларен») +0.853.

6. Пауль Арон («Ауди») +0.958.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.109.

8. Дино Беганович («Феррари») +1.415.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.441.

10. Франко Колапинто («Альпин») +1.530.

11. Оливер Берман («Хаас») +1.809.

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.846.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.930.

14. Аюму Иваса («Ред Булл») +1.935.

15. Фредерик Вести («Мерседес») +2.002.

16. Эстебан Окон («Хаас») +2.009.

17. Пьер Гасли («Альпин») +2.145.

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.551.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.704.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.955.

21. Колтон Херта («Кадиллак») +4.334.

22. Люк Браунинг («Уильямс») — без времени.