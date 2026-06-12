Фернандо Алонсо рассказал, когда примет решение о будущем в Формуле-1

44-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» высказался о своём будущем в серии.

«У меня нет ничего, ничего на уме. После летнего перерыва я приму решение, продолжать выступать здесь или нет. Но Барселоны, очевидно, не будет в календаре в следующем году, так что если я не знаю, что буду делать в следующем году, то почти невозможно быть уверенным в том, что я буду делать через два года.

Я бы сказал, что рассматриваю каждую гонку, в которой участвую в этом году, как потенциально мою последнюю — в Австралии, в Китае, в Монако, а здесь, в Барселоне, этот шанс немного больше, потому что этапа не будет в следующем году», — приводит слова Алонсо RacingNews365.