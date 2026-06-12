Норрис оценил шансы «Макларена» побороться с «Мерседесом» в сезоне-2026

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») оценил шансы команды побороться с «Мерседесом» в сезоне-2026.

— Как ты думаешь, возможно ли вернуться в борьбу в этом году, или «Мерседес» находится в другой лиге?

— На данный момент они действительно в другой лиге, потому что они очень стабильны. Кажется, они хорошо выступают везде, независимо от условий. Что даёт мне немного надежды, так это то, что мы всё ещё были конкурентоспособны в Майами. Мы оказались относительно конкурентоспособны в Канаде, хотя и не на уровне Майами. Но в Монако мы были ужасны, действительно очень плохи. Монако — не единственная низкоскоростная трасса, где эти проблемы проявятся. На всех трассах будут другие повороты, будут другие городские трассы, где у нас будут трудности с теми же проблемами.

Прямо сейчас «Мерседес», кажется, хорош везде. Поэтому он, без сомнения, находится в своей собственной лиге. Я никогда не говорю, что это невозможно. Я хочу хотя бы верить, я хочу продолжать верить, что это возможно, пока это не станет окончательно невозможным. До тех пор я буду продолжать верить, что мы можем переломить ситуацию, — приводит слова Норриса Mundo Deportivo.