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Ф-1 назвала Марка Маркеса бывшим пилотом MotoGP в трансляции первой практики

Ф-1 назвала Марка Маркеса бывшим пилотом MotoGP в трансляции первой практики
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В ходе официальной телетрансляции первой практики седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи был показан испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес в боксах команды «Ауди». Его представили как бывшего пилота MotoGP.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520

Фото: Кадр из трансляции

Однако уже при повторном показе Маркеса данную ошибку исправили и Марк был подписан как действующий гонщик MotoGP.

Напомним, лучшее время в ходе первой практики показал гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Второе время у австралийца Оскара Пиастри («Макларен»). Монегаск Шарль Леклер («Феррари») замкнул тройку сильнейших. Начало второй практики запланировано на 18:00 мск.

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