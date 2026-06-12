Ф-1 назвала Марка Маркеса бывшим пилотом MotoGP в трансляции первой практики
Поделиться
В ходе официальной телетрансляции первой практики седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи был показан испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес в боксах команды «Ауди». Его представили как бывшего пилота MotoGP.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520
Фото: Кадр из трансляции
Однако уже при повторном показе Маркеса данную ошибку исправили и Марк был подписан как действующий гонщик MotoGP.
Напомним, лучшее время в ходе первой практики показал гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Второе время у австралийца Оскара Пиастри («Макларен»). Монегаск Шарль Леклер («Феррари») замкнул тройку сильнейших. Начало второй практики запланировано на 18:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2026
-
17:37
-
16:50
-
15:32
-
14:35
-
14:22
-
13:58
-
13:36
-
13:27
-
12:59
-
12:34
-
11:51
-
11:23
-
10:58
-
10:35
-
09:58
-
09:22
-
08:30
-
00:53
-
00:14
- 11 июня 2026
-
23:55
-
23:45
-
22:57
-
22:31
-
21:37
-
21:22
-
20:39
-
20:19
-
19:52
-
19:44
-
18:58
-
18:31
-
17:56
-
17:47
-
16:35
-
16:24