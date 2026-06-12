Ф-1 назвала Марка Маркеса бывшим пилотом MotoGP в трансляции первой практики

В ходе официальной телетрансляции первой практики седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи был показан испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес в боксах команды «Ауди». Его представили как бывшего пилота MotoGP.

Фото: Кадр из трансляции

Однако уже при повторном показе Маркеса данную ошибку исправили и Марк был подписан как действующий гонщик MotoGP.

Напомним, лучшее время в ходе первой практики показал гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Второе время у австралийца Оскара Пиастри («Макларен»). Монегаск Шарль Леклер («Феррари») замкнул тройку сильнейших. Начало второй практики запланировано на 18:00 мск.