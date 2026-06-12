Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Камара взял поул в квалификации Ф-2 в Барселоне, Колтон Херта — восьмой

Камара взял поул в квалификации Ф-2 в Барселоне, Колтон Херта — восьмой
Комментарии

В пятницу, 12 июня, на автодроме Барселоны-Каталуньи состоялась квалификация пятого этапа Формулы-2 в сезоне-2026. Поул завоевал 21-летний бразилец Рафаэль Камара («Инвикта»), показавший лучшее время. Вторым стал парагвайский гонщик Йозуа Дюрксен («Инвикта»). А тройку сильнейших замкнул ирландский пилот Алекс Данн («Роден»).

Формула-2. Барселона-Каталунья. Квалификация:

1. Рафаэль Камара (Invicta Virtuosi Racing) — 1:24.810.
2. Йозуа Дюрксен (Invicta Virtuosi Racing).
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport).
4. Габриеле Мини (MP Motorsport).
5. Рафаэль Вильягомес (DAMS).
6. Никола Цолов (Campos Racing).
7. Николас Варроне (Van Amersfoort Racing).
8. Колтон Херта (Hitech Pulse-Eight).
9. Куш Майни (ART Grand Prix).
10. Ноэль Леон (Campos Racing).

Материалы по теме
Фото
Формула-2 и Формула-3 обновили логотипы для связи с Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android