Камара взял поул в квалификации Ф-2 в Барселоне, Колтон Херта — восьмой

В пятницу, 12 июня, на автодроме Барселоны-Каталуньи состоялась квалификация пятого этапа Формулы-2 в сезоне-2026. Поул завоевал 21-летний бразилец Рафаэль Камара («Инвикта»), показавший лучшее время. Вторым стал парагвайский гонщик Йозуа Дюрксен («Инвикта»). А тройку сильнейших замкнул ирландский пилот Алекс Данн («Роден»).
Формула-2. Барселона-Каталунья. Квалификация:
1. Рафаэль Камара (Invicta Virtuosi Racing) — 1:24.810.
2. Йозуа Дюрксен (Invicta Virtuosi Racing).
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport).
4. Габриеле Мини (MP Motorsport).
5. Рафаэль Вильягомес (DAMS).
6. Никола Цолов (Campos Racing).
7. Николас Варроне (Van Amersfoort Racing).
8. Колтон Херта (Hitech Pulse-Eight).
9. Куш Майни (ART Grand Prix).
10. Ноэль Леон (Campos Racing).