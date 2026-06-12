«Мерседес» изучает возможность пересмотра результата Джорджа Расселла в Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда консультируется с юристами и Международной автомобильной федерацией (ФИА), чтобы найти варианты улучшения результата пилота команды Джорджа Расселла на Гран-при Монако.

«Для нас, как команды, особенно для Джорджа, это имеет огромное значение. У него была сложная квалификация, но он сумел вернуться в лидирующую группу. Очевидно, что без штрафа, если бы мы не нарушили правила при его отбывании, исход его гонки был бы совершенно иным. Смог бы он подняться на подиум или нет — это другой вопрос, но другой исход повлиял бы на его положение в чемпионате. Вот почему это так прискорбно. В данный момент мы анализируем, как ситуация с [Пьером] Гасли повлияет на Джорджа.

Существуют определённые временные рамки, и мы, конечно, не будем обжаловать результаты Гасли, но хотели бы, чтобы ФИА рассмотрела, какие меры можно принять в отношении гонки Джорджа. У нас есть некоторые лимиты, а также ряд других юридических ограничений, но основания для недовольства имеются, и я бы хотел, чтобы мы смогли обсудить это до воскресной гонки.

Я только что ушёл, когда мы разговаривали по телефону с нашими юристами, чтобы обсудить, что можно сделать для Джорджа. Проезд через пит-лейн, не случись он в концовке, эквивалентен 20 секундам гоночного времени. Что бы эти секунды значили для его результата? Считаем ли мы, что у нас реально есть шанс изменить итог? Я так не думаю. Но попробовать определённо должны, если увидим хоть миллиметр возможности отыграть всё назад и вернуть его на ту позицию, которая была у нас по расчётам — третью или четвёртую», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.