Норрис лучший во второй практике ГП Барселоны-Каталуньи. Леклер — четвёртый, Гасли — 16-й

В пятницу, 12 июня, в Испании состоялась вторая практика седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Лучший результат показал действующий чемпион серии и гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса». Оскар Пиастри («Макларен») — третий.

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Вторая практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.426.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.009.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.057.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.373.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.589.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895.

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.985.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.185.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.205.

10. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.248.

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.508.

12. Оливер Берман («Хаас») +1.519.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.541.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.594.

15. Франко Колапинто («Альпин») +1.625.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1.834.

17. Эстебан Окон («Хаас») +2.112.

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.799.

19. Алекс Албон («Уильямс») +3.364.

20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.835.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.860.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.033.