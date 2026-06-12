Норрис лучший во второй практике ГП Барселоны-Каталуньи. Леклер — четвёртый, Гасли — 16-й

В пятницу, 12 июня, в Испании состоялась вторая практика седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Лучший результат показал действующий чемпион серии и гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса». Оскар Пиастри («Макларен») — третий.
Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Вторая практика:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.426.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.009.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.057.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.373.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.589.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895.
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.985.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.185.
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.205.
10. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.248.
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.508.
12. Оливер Берман («Хаас») +1.519.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.541.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.594.
15. Франко Колапинто («Альпин») +1.625.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1.834.
17. Эстебан Окон («Хаас») +2.112.
18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.799.
19. Алекс Албон («Уильямс») +3.364.
20. Серхио Перес («Кадиллак») +3.835.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.860.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.033.