Норрис — о проблемах «Макларена»: защитить титул конструкторов и личный зачёт нереально

Действующий чемпион мира пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что защита титула в текущем сезоне практически невозможна, а сам он приближается к штрафам за замену компонентов двигателя.

«Понятия не имею, что будет дальше. У меня заканчиваются некоторые квоты, но послушайте, сейчас с этим ничего нельзя поделать. Как команда действительно бессильны. Мы способны лишь максимально эффективно использовать то, что у нас есть. Уверен, в какой-то момент придётся идти на уступки и принимать решения, которых в идеале я бы не принял. Но такова ситуация.

В команде объяснили и знают, в чём заключалась проблема [в Монако]. Уверен, что у них есть решения и всё такое. Знаете, многие наши трудности в каждом конкретном случае были абсолютно разными. Если вернуться к Монреалю, посмотреть на вторую практику в Монако или на гонку прошлого уикенда — всё было совершенно по-разному. Это не одни и те же повторяющиеся вещи, так что только исправишь одно, как начинает сбоить другое. Но все выкладываются по полной, так что нам просто нужно продолжать работать.

Честно говоря, думаю, что справляюсь с этим неплохо. Конечно, больно осознавать, что сейчас не борюсь за победы, мы не сражаемся за подиумы и тому подобное. Но в самом начале сезона я всё ещё был оптимистичен: даже если старт вышел не самым сильным, чемпионат длинный, можно отыграть отставание по очкам ближе к середине года, надеюсь, финишировать сильнее, быть в состоянии бороться. Однако когда у тебя не просто не получается провести потрясающий уикенд, а всё продолжает идти не так, — ты не можешь обрести уверенность в машине, не можешь пробовать новое. Всё это делает защиту титула практически невозможной на данный момент. Так что это больно для меня, но не менее больно и для всей команды. Никто из нас не хочет сходить с дистанции. Мы все хотим дать себе ещё один шанс защитить титул конструкторов и личный зачёт, но сейчас это просто нереально. Нам остаётся только продолжать усердно работать. Это больно, но иногда в гонках так бывает», — приводит слова Ландо издание PlanetF1.

Норрис уже использовал по второму экземпляру двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессора, выхлопной системы, MGU-K и накопителя энергии, а также третий блок управления электроникой и третий вспомогательный компонент силовой установки. Следующая замена MGU-K и накопителя энергии обернётся для него штрафом на стартовой решётке.