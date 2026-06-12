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Расселл признал, что титул Ф-1 в сезоне-2026 уже недосягаем из-за отрыва от Антонелли

Расселл признал, что титул Ф-1 в сезоне-2026 уже недосягаем из-за отрыва от Антонелли
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признал, что чемпионский титул в сезоне-2026 после отрыва напарника Андреа Кими Антонелли в 68 очков стал слишком далёк.

«Конечно, смириться с таким результатом было очень тяжело. Но, честно говоря, когда я сел и подумал об этом сезоне в целом — если бы он был просто чистым, не везучим, а нейтральным, у меня, наверное, было бы ещё три подиума. Выходило бы пять гонок из шести, возможно, пара побед и два или три выигранных спринта. Я всё равно, вероятно, немного отставал бы от Кими в таблице, но картина была бы совершенно иной.

Сейчас просто подхожу к каждому этапу, стараясь контролировать то, что можно контролировать. Ничего не могу поделать с поломкой двигателя, с неудачным временем выхода машины безопасности или с этой ситуацией с нарушением на пит-лейне — всё это вне моей власти. Честно говоря, давление как будто спало. Я просто постараюсь наслаждаться каждой гонкой, даже не думая о чемпионате. Сейчас он настолько недосягаем, что остаётся только выходить на трассу и получать удовольствие, ездить быстро и делать то, на что я способен и чем занимался всю свою карьеру в Формуле-1. Да, вот чем я сейчас воодушевлён», — приводит слова Расселла издание PlanetF1.

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