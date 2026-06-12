Во время практики Ф-1 показали полотенце с отсылкой к истории Антонелли и Кардашьян

Во время прямого эфира одной из практик Формулы-1 показали полотенце с надписью: To Kimi, not Kim («Для Кими, а не Ким»). Второй вариант, обсуждаемый в социальных сетях, — To Kimi from Kim («Для Кими от Ким»). Точный текст остаётся неясным, но обыгрывает недавнюю историю, произошедшую с итальянским пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и американской медийной личностью Ким Кардашьян.

Полотенце для Кими Фото: Кадр из трансляции

На Гран-при Монако Кардашьян, которая впервые появилась в паддоке чемпионата и стала гостьей в боксах «Феррари», забрала полотенце Антонелли. Видео эпизода опубликовала российская телеведущая и блогер Виктория Боня. Сам Кими с юмором отреагировал на ту ситуацию, снявшись позднее видео со словами: «Эй, ты видел моё полотенце?»