Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о практике в Барселоне: пропустившие первую сессию сильно отстали во второй

Хэмилтон — о практике в Барселоне: пропустившие первую сессию сильно отстали во второй
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон назвал сцепление с трассой «самым низким у машин этого поколения» и отметил, что большинство пропустивших первую свободную практику пилотов отставали от напарников по ходу второй.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 2
12 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.426
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.057

«У меня была только вторая практика, так что это был необычный день в том смысле, что большинство гонщиков — ну, может, кроме Ландо [Норриса], — кто пропустил первую сессию, довольно сильно отстали от своих напарников во второй. Сцепление было самым низким из всего, что я ощущал с машинами этого поколения. Из-за того, что так жарко, шины живут всего один круг, так что попасть во вторую практику и получить, по сути, всего два круга — непросто.

Я толком не знаю, что буду делать с машиной, надеюсь, завтра будет день получше. Я вообще её не чувствовал. У Шарля [Леклера] было две сессии, и он проиграл около четырёх десятых или что-то около того «Макларену» и «Мерседесу». Очевидно, мы всё ещё довольно сильно отстаём, но надеюсь, завтра удастся сократить отрыв», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Сейчас читают:
«Стал счастливее». Хэмилтон — о личных изменениях в сезоне-2026 по сравнению с 2025 годом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android