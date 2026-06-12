Хэмилтон — о практике в Барселоне: пропустившие первую сессию сильно отстали во второй

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон назвал сцепление с трассой «самым низким у машин этого поколения» и отметил, что большинство пропустивших первую свободную практику пилотов отставали от напарников по ходу второй.

«У меня была только вторая практика, так что это был необычный день в том смысле, что большинство гонщиков — ну, может, кроме Ландо [Норриса], — кто пропустил первую сессию, довольно сильно отстали от своих напарников во второй. Сцепление было самым низким из всего, что я ощущал с машинами этого поколения. Из-за того, что так жарко, шины живут всего один круг, так что попасть во вторую практику и получить, по сути, всего два круга — непросто.

Я толком не знаю, что буду делать с машиной, надеюсь, завтра будет день получше. Я вообще её не чувствовал. У Шарля [Леклера] было две сессии, и он проиграл около четырёх десятых или что-то около того «Макларену» и «Мерседесу». Очевидно, мы всё ещё довольно сильно отстаём, но надеюсь, завтра удастся сократить отрыв», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.