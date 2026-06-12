Оскар Пиастри оценил пятничные практики на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри по итогам пятничных практик Гран-при Барселоны-Каталуньи заявил, что команда довольна прогрессом, а темп стал гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Австралиец финишировал вторым в FP1 и третьим в FP2.

«Для нас это была довольно удачная пятница. Мы рады достигнутому прогрессу, а темпы гораздо лучше, чем неделю назад, что является позитивным шагом. Похоже, входим в борьбу за лидерство, это гораздо более приятная позиция. Сейчас главное — сохранить такой настрой и на завтра. Хотя первые признаки обнадёживают, нам ещё многое предстоит изучить и значительно улучшить. Мы продолжим усердно работать, чтобы понять, что ещё можно извлечь из машины за ночь перед квалификацией», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.