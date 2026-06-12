Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри оценил пятничные практики на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Оскар Пиастри оценил пятничные практики на Гран-при Барселоны-Каталуньи
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри по итогам пятничных практик Гран-при Барселоны-Каталуньи заявил, что команда довольна прогрессом, а темп стал гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Австралиец финишировал вторым в FP1 и третьим в FP2.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 2
12 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.426
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.057

«Для нас это была довольно удачная пятница. Мы рады достигнутому прогрессу, а темпы гораздо лучше, чем неделю назад, что является позитивным шагом. Похоже, входим в борьбу за лидерство, это гораздо более приятная позиция. Сейчас главное — сохранить такой настрой и на завтра. Хотя первые признаки обнадёживают, нам ещё многое предстоит изучить и значительно улучшить. Мы продолжим усердно работать, чтобы понять, что ещё можно извлечь из машины за ночь перед квалификацией», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

Материалы по теме
Хэмилтон — о практике в Барселоне: пропустившие первую сессию сильно отстали во второй
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android