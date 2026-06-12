В Формуле-1 раскрыли надпись на полотенце для Андреа Кими Антонелли

В официальном аккаунте Формулы-1 в социальной сети Х раскрыли надпись на полотенце, которое пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подарила американская медийная личность Ким Кардашьян. Подарок был вручён после инцидента на Гран-при Монако.

Фото: Кадр из видео Формулы-1

Фото: Кадр из видео Формулы-1

Фото: Кадр из видео Формулы-1

Фото: Кадр из видео Формулы-1

«Спасибо тебе, Ким. Это правда от неё?» — спросил Антонелли у мужчины, принёсшего полотенце.

«Да, это правда от неё», — ответил тот.

На полотенце написано: «Для Кими от Ким».

Ранее на Гран-при Монако Кардашьян, которая впервые появилась в паддоке Формулы-1, забрала полотенце Антонелли. Сам Кими с юмором отреагировал на ситуацию, опубликовав ранее видео со словами: «Эй, ты видел моё полотенце?»