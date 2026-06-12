Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 раскрыли надпись на полотенце для Андреа Кими Антонелли

В Формуле-1 раскрыли надпись на полотенце для Андреа Кими Антонелли
Комментарии

В официальном аккаунте Формулы-1 в социальной сети Х раскрыли надпись на полотенце, которое пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подарила американская медийная личность Ким Кардашьян. Подарок был вручён после инцидента на Гран-при Монако.

Фото: Кадр из видео Формулы-1

Фото: Кадр из видео Формулы-1

Фото: Кадр из видео Формулы-1

Фото: Кадр из видео Формулы-1

«Спасибо тебе, Ким. Это правда от неё?» — спросил Антонелли у мужчины, принёсшего полотенце.
«Да, это правда от неё», — ответил тот.

На полотенце написано: «Для Кими от Ким».

Ранее на Гран-при Монако Кардашьян, которая впервые появилась в паддоке Формулы-1, забрала полотенце Антонелли. Сам Кими с юмором отреагировал на ситуацию, опубликовав ранее видео со словами: «Эй, ты видел моё полотенце?»

Материалы по теме
Фото
Во время практики Ф-1 показали полотенце с отсылкой к истории Антонелли и Кардашьян
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android