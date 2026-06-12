«Мы не боремся в лидирующей группе». Ферстаппен — о практиках ГП Барселоны-Каталуньи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что в пятничных практиках Гран-при Испании команде не хватало сцепления, чувства машины и баланса. Нидерландец финишировал четвёртым в FP1 и шестым в FP2.
«Сегодня нам не хватало комфорта ни на высоких, ни на низких скоростях. Не было сцепления, ощущения машины и баланса — над этим мы и постараемся поработать сегодня ночью. Составы шин доставили хлопот всем: сцепление оставалось слабым, и машины сильно заносило. Нашей команде пришлось потрудиться над балансом чуть больше, но, думаю, трудности испытывали все. Не боремся в лидирующей группе, однако сегодня ночью займёмся некоторыми моментами и посмотрим, что получится улучшить перед завтрашней квалификацией», — приводит слова Макса официальный сайт Формулы-1.
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