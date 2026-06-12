Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы не боремся в лидирующей группе». Ферстаппен — о практиках ГП Барселоны-Каталуньи

«Мы не боремся в лидирующей группе». Ферстаппен — о практиках ГП Барселоны-Каталуньи
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что в пятничных практиках Гран-при Испании команде не хватало сцепления, чувства машины и баланса. Нидерландец финишировал четвёртым в FP1 и шестым в FP2.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 2
12 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.426
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.057

«Сегодня нам не хватало комфорта ни на высоких, ни на низких скоростях. Не было сцепления, ощущения машины и баланса — над этим мы и постараемся поработать сегодня ночью. Составы шин доставили хлопот всем: сцепление оставалось слабым, и машины сильно заносило. Нашей команде пришлось потрудиться над балансом чуть больше, но, думаю, трудности испытывали все. Не боремся в лидирующей группе, однако сегодня ночью займёмся некоторыми моментами и посмотрим, что получится улучшить перед завтрашней квалификацией», — приводит слова Макса официальный сайт Формулы-1.

По стопам прошлого этапа:
Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!
Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android