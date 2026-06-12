Джордж Расселл: Барселона безжалостно выявляет слабые места машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги первого дня практик Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«У нас был удачный день здесь, в Барселоне. После недавней полосы неудач было важно начать этот уикенд на мажорной ноте, именно это мы и сделали. Машина вела себя хорошо в обеих сессиях, что особенно важно, демонстрировала стабильность. Данный фактор крайне значим на такой трассе, которая способна безжалостно выявить любые слабые места.

Конкуренция обещает быть жёсткой. «Макларен» показали хорошие результаты на одном круге, а длинные отрезки во второй практике продемонстрировали, что борьба предстоит и с «Феррари», и с «Ред Булл». Нам ещё есть над чем поработать, но у нас хорошая основа, на которой можно строить дальше. Даже небольшие улучшения, скорее всего, будут иметь большое значение, и я с оптимизмом смотрю, как складывается уикенд», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».