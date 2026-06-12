Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл: Барселона безжалостно выявляет слабые места машины

Джордж Расселл: Барселона безжалостно выявляет слабые места машины
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги первого дня практик Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 2
12 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.426
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.057

«У нас был удачный день здесь, в Барселоне. После недавней полосы неудач было важно начать этот уикенд на мажорной ноте, именно это мы и сделали. Машина вела себя хорошо в обеих сессиях, что особенно важно, демонстрировала стабильность. Данный фактор крайне значим на такой трассе, которая способна безжалостно выявить любые слабые места.

Конкуренция обещает быть жёсткой. «Макларен» показали хорошие результаты на одном круге, а длинные отрезки во второй практике продемонстрировали, что борьба предстоит и с «Феррари», и с «Ред Булл». Нам ещё есть над чем поработать, но у нас хорошая основа, на которой можно строить дальше. Даже небольшие улучшения, скорее всего, будут иметь большое значение, и я с оптимизмом смотрю, как складывается уикенд», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме
Оскар Пиастри оценил пятничные практики на Гран-при Барселоны-Каталуньи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android