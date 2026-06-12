«Пришлось многое навёрстывать». Антонелли — о первом дне в Барселоне

Лидер чемпионата мира пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги первого дня практик Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Сегодня для меня был непростой день. Мне нужно было многое навёрстывать после того, как я пропустил первую свободную практику. Мы немного боролись с перегревом и поиском правильного баланса в машине, что означало, что работы было много на протяжении всей сессии. Тем не менее определённо можно вынести некоторые позитивные моменты, особенно на длинных сериях, где темп и ощущения в машине были обнадёживающими.

Собрали много ценной информации сегодня, теперь нужно проанализировать данные за ночь, чтобы понять, где можно улучшиться. Джордж [Расселл] выглядел очень конкурентоспособным, а «Макларен» также кажется сильным, так что конкуренция будет жёсткой. Однако я уверен, что можем сделать хороший шаг вперёд к завтрашнему дню. Мы продолжим усердно работать и стремиться выжать всё из машины, когда это будет важнее всего — в квалификации», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Антонелли пропустил первую практику, уступив место Фредерику Вести (в соответствии с правилами обязательного участия новичков). Во второй практике итальянец показал пятое время, отстав от лидера сессии Ландо Норриса на 0.589 секунды.