Ландо Норрис подвёл итоги пятницы в Барселоне после лучшего времени во второй практике

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных практик Гран-при Барселоны-Каталуньи, где он пропустил первую сессию (её проводил резервный пилот Леонардо Форнароли) и показал лучшее время во второй.

«Сегодняшний день прошёл неплохо — не идеально, но это шаг в правильном направлении. Жара и ветер создали сложности для всех, поэтому никто не чувствует себя на трассе полностью комфортно, но наша базовая настройка выглядит сильнее, чем на предыдущих этапах.

Мы приехали на трассу, которая нам определённо подходит больше, и машина работает в совершенно ином диапазоне, что обнадёживает. Перед завтрашней квалификацией мы чувствуем, что находимся на одном уровне с теми командами, с которыми хотим бороться. Трудно понять, сколько топлива у других и каковы их планы, и есть ещё некоторые аспекты машины, которые меня не устраивают, поэтому нам нужно продолжать совершенствоваться.

Мы будем усердно работать всю ночь, чтобы найти ещё больше возможностей, если у нас это получится, то завтра мы будем в хорошем положении, чтобы добиться максимального результата», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.