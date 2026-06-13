Леклер оценил прогресс «Феррари» после установки нового пакета обновлений

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер подвёл итоги пятничных практик Гран-при Барселоны-Каталуньи, отметив прогресс команды после установки нового аэродинамического пакета.

«Это был интересный день. Мы опробовали на трассе несколько новых элементов на машине и сделали шаг вперёд. Что касается конкурентоспособности, то пока ещё слишком рано делать выводы, и я считаю, что наши соперники по-прежнему значительно опережают нас. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы максимально раскрыть потенциал имеющегося у нас на данный момент пакета, а там посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.