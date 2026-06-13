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Леклер оценил прогресс «Феррари» после установки нового пакета обновлений

Леклер оценил прогресс «Феррари» после установки нового пакета обновлений
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер подвёл итоги пятничных практик Гран-при Барселоны-Каталуньи, отметив прогресс команды после установки нового аэродинамического пакета.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 2
12 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.426
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.057

«Это был интересный день. Мы опробовали на трассе несколько новых элементов на машине и сделали шаг вперёд. Что касается конкурентоспособности, то пока ещё слишком рано делать выводы, и я считаю, что наши соперники по-прежнему значительно опережают нас. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы максимально раскрыть потенциал имеющегося у нас на данный момент пакета, а там посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

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Комментарии
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