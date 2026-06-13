Бриаторе: нет смысла подписывать топ-гонщика только для того, чтобы финишировать пятым

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что не видит смысла в подписании топ-пилота, если машина не способна бороться за победу.

«Сейчас это не моя главная задача. Если гонщик приносит мне дополнительные две-три десятых секунды, это, конечно, важно, но нет такого пилота, который в одиночку смог бы обеспечить прирост в одну секунду на круге. Главная задача — техническое усовершенствование болида. Нам нужно действовать постепенно. Нельзя просто взять чемпиона мира и посадить его в машину, не способную бороться за победу. Нет смысла подписывать топ-гонщика только для того, чтобы финишировать пятым. Сейчас нам нужно закрепить то, чего мы достигли.

Сезон ещё не закончился. Нам нужно постараться сократить отставание от четырёх лидирующих команд. Сейчас цель — уменьшить разрыв. Когда у нас будет машина, уступающая лучшим одну-две десятых, тогда пилот сможет действительно повлиять на исход. В этот момент становится важным инвестировать в известного гонщика, потому что те три-четыре десятых, которые он способен принести, обретают значение. Однако сегодня об этом говорить слишком рано. Возможно, к августу ситуация изменится. Я следовал чёткой программе, и пока мы достигли запланированных целей. Следующий шаг — создать машину, которая технически будет гораздо ближе к тем ориентирам, которых мы хотим достичь», — приводит слова Бриаторе издание F1Oversteer.