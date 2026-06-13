Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо — о будущем в «Астон Мартин»: я открыт для самых разных вариантов развития событий

Алонсо — о будущем в «Астон Мартин»: я открыт для самых разных вариантов развития событий
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос, является ли «Астон Мартин» его «планом А» на 2027 год.

«Не знаю. Я открыт для самых разных вариантов развития событий. Я доволен командой. Я здесь, чтобы помогать, и нам нужно собраться вместе и совместно решить, что будет лучше для всех. У меня нет личных желаний или требований. Я часть коллектива, и нам нужно разобраться с этой ситуацией сообща.

На данный момент пилоты не являются нашей главной проблемой с точки зрения конкурентоспособности. Давайте сначала уладим другие вопросы, а потом уже дойдёт очередь и до гонщиков», — приводит слова Алонсо испанская редакция издания Motorsport.

Может быть интересно:
Фернандо Алонсо: это, вероятно, моя последняя гонка в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android