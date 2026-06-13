Алонсо — о будущем в «Астон Мартин»: я открыт для самых разных вариантов развития событий

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос, является ли «Астон Мартин» его «планом А» на 2027 год.

«Не знаю. Я открыт для самых разных вариантов развития событий. Я доволен командой. Я здесь, чтобы помогать, и нам нужно собраться вместе и совместно решить, что будет лучше для всех. У меня нет личных желаний или требований. Я часть коллектива, и нам нужно разобраться с этой ситуацией сообща.

На данный момент пилоты не являются нашей главной проблемой с точки зрения конкурентоспособности. Давайте сначала уладим другие вопросы, а потом уже дойдёт очередь и до гонщиков», — приводит слова Алонсо испанская редакция издания Motorsport.