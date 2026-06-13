Вассёр дал первую оценку эксперименту Леклера с тормозами, как у Хэмилтона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр положительно оценил эксперимент пилота команды Шарля Леклера с тормозными дисками Carbon Industrie на практике Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Кругов было не так много, потому что приходится постоянно чередовать быстрые круги и охлаждение тормозов. Но всё прошло хорошо», — приводит слова Фреда издание The Race.

Отвечая на вопрос, останется ли Шарль на новой конфигурации до конца уикенда, Вассёр дал понять, что именно так и будет.

Кроме того, «Феррари» привезла в Барселону новый пакет обновлений. В первой практике команда провела сравнительные тесты старой и новой спецификации машины, а ко второй сессии оба пилота перешли на обновлённую версию SF-26. По словам руководителя команды, первые данные выглядят обнадёживающими.