Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр дал первую оценку эксперименту Леклера с тормозами, как у Хэмилтона

Вассёр дал первую оценку эксперименту Леклера с тормозами, как у Хэмилтона
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр положительно оценил эксперимент пилота команды Шарля Леклера с тормозными дисками Carbon Industrie на практике Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:16.363
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.203
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.520
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 2
12 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.426
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.009
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.057

«Кругов было не так много, потому что приходится постоянно чередовать быстрые круги и охлаждение тормозов. Но всё прошло хорошо», — приводит слова Фреда издание The Race.

Отвечая на вопрос, останется ли Шарль на новой конфигурации до конца уикенда, Вассёр дал понять, что именно так и будет.

Кроме того, «Феррари» привезла в Барселону новый пакет обновлений. В первой практике команда провела сравнительные тесты старой и новой спецификации машины, а ко второй сессии оба пилота перешли на обновлённую версию SF-26. По словам руководителя команды, первые данные выглядят обнадёживающими.

Материалы по теме
Леклер оценил прогресс «Феррари» после установки нового пакета обновлений
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android