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«Это не вернёт мне того, что я потерял». Гасли — о возвращённом подиуме в Монако

«Это не вернёт мне того, что я потерял». Гасли — о возвращённом подиуме в Монако
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли, которому стюарды вернули третье место на Гран-при Монако после успешной апелляции команды, заявил, что решение не вернёт ему упущенные моменты.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369

«Я безмерно рад за всю команду, очень горжусь ею и тем, как ребята боролись ради нас, чтобы добиться этого результата. Должен признаться, в воскресенье вечером я был в очень подавленном настроении. Меня переполняли смешанные чувства: с одной стороны, гордился показанным результатом, с другой — был крайне опечален всей этой ситуацией и решением. В ней чувствовалась доля несправедливости, и я не был уверен, как будут развиваться события дальше. Но команда проделала потрясающую работу. Я очень горжусь Формулой-1 и ФИА за прозрачность и за то, что все признали свою ответственность. Мы все знаем: когда на кону стоит всё — если посмотреть на мировые чемпионаты во всех видах спорта, — становится ясно, насколько всё может быть сложно. Думаю, сегодня это огромный шаг вперёд для нашего вида спорта.

Это не вернёт мне того, что я потерял. Я уже смирился. Как бы мне ни хотелось увидеть, как бы это было — просто остановиться на этом моменте, стоять на подиуме с принцем, праздновать вместе с ребятами. Именно такие мгновения делают карьеру особенной. Но этого не случилось, такова реальность. Придётся осуществить всё в другой раз. Пока же я просто очень горжусь тем, как команда справилась с ситуацией, как они меня поддержали, отстояли нашу позицию и по-настоящему боролись. Очень хорошая новость. Немного странно отмечать такое в пятницу утром, но что есть, то есть, и я просто счастлив.

Очки тоже важны. Не стоит забывать, что 12 месяцев назад, да и даже полгода назад, мы находились в Абу-Даби в совершенно иной ситуации. Прошлый сезон был очень долгим. Машина не была конкурентоспособной, и коллектив приложил огромные усилия, чтобы переломить ситуацию при новых правилах. В этом году нам пока удаётся набирать баллы на каждом этапе. Сейчас хороший период, позитивный настрой. Уверен, это создаст правильный импульс и принесёт много пользы в будущем», — приводит слова Гасли издание Motorsport.

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