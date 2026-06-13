Хэмилтон: «Феррари» должна быть новатором, именно её должны копировать все команды

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что доволен тем, как команда прислушалась к его предложениям при подготовке машины 2026 года. По словам семикратного чемпиона мира, ещё в прошлом сезоне он призывал «Скудерию» стать законодателем технической моды в Формуле-1, и теперь начинает видеть результаты этих изменений.

«Первая половина сезона прошла отлично, конечно, могло быть и лучше, но у меня сложилось действительно позитивное впечатление: взаимопонимание между мной, моей личной командой и гоночной командой сейчас лучше, чем когда-либо. Нам понадобился целый год, чтобы лучше узнать друг друга, и сейчас мы более слаженны, чем когда-либо, и я считаю, что это хорошая основа для нашего дальнейшего развития. Ещё предстоит проделать огромную работу, нам нужно многое улучшить. Что касается мотивации команды, то все очень увлечены делом. Если вернуться на завод, я никогда не видел такой любви и страсти к команде. Дело только в том, чтобы направить это в нужное русло, и именно это я и стараюсь делать.

Когда ты попадаешь в ситуацию, где знаешь, что нужно улучшить, и кричишь об этом во весь голос, — но это не всегда удаётся реализовать сразу: то ли разработка займёт месяцы, то ли регламент не позволит ничего сделать до следующего года, то ли вмешивается ещё какая-то причина, — тогда это похоже на то, как если бы ты бился головой о стену, и от этого очень тяжело. Так что приятно оказаться в [другом] периоде.

Например, в прошлом году я, в частности, [спрашивал]: «Где наши инновации? «Феррари» должна быть новатором; именно её должны копировать все команды». В этом году вы видите, что мы пришли с инновационными решениями, за которыми последовали другие, и впереди ещё много нового, что действительно воодушевляет.

Думаю, вероятно, тот факт, что я теперь начинаю видеть, как некоторые из этих вещей происходят, и Фред [Вассёр] действительно отлично работал со мной и помогал внедрять определенные изменения, которые я хотел, — это как бы освобождает тебя, позволяя встать и делать то, что ты делаешь лучше всего», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.