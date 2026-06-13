Источник: Алонсо может вернуться в «Альпин» в 2027 году

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассматривает возможность продолжить карьеру после сезона-2026, а одним из вариантов может стать возвращение в «Альпин», сообщает журналист итальянской редакции издания Motorsport Роберто Чинччеро.

По информации источника, в паддоке Гран-при Барселоны-Каталуньи всё активнее обсуждается сценарий, при котором испанец проведёт ещё один сезон в составе команды из Энстоуна, с которой завоевал оба своих чемпионских титула. Дополнительный интерес этой версии придаёт тот факт, что «Альпин» сейчас возглавляет Флавио Бриаторе — многолетний менеджер Алонсо.

Сам пилот накануне этапа в Барселоне заявил, что после летнего перерыва примет решение о своём будущем, а также отметил, что нынешний Гран-при, вероятно, станет для него последним домашним этапом в Формуле-1.

Если переход состоится, это станет уже четвёртым этапом сотрудничества Алонсо с коллективом из Энстоуна. Испанец выступал за команду под брендом «Рено» в 2003-2006 и 2008-2009 годах, а затем вернулся в неё в 2021-м уже после ребрендинга в «Альпин».

В материале отмечается, что вариант с «Альпин» может выглядеть для Алонсо привлекательным не только с эмоциональной точки зрения. Начиная с 2026 года команда использует силовые установки «Мерседеса», тогда как перспективы проекта «Астон Мартин» с новыми моторами «Хонды» пока остаются неопределёнными.