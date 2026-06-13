Марк Маркес назвал пилота Формулы-1, который больше всего похож на него

Семикратный чемпион мира в классе MotoGP Марк Маркес ответил на вопрос, какой действующий пилот Формулы-1 больше всего отражает его собственный характер и подход к гонкам.

«Тот, кого я люблю за его характер, за то, что он показывает на трассе, — это Макс Ферстаппен. Для меня он просто зверь!» — сказал Маркес в эфире DAZN.

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. В нынешнем сезоне нидерландец занимает седьмое место в личном зачёте. Маркес, в свою очередь, проводит сезон MotoGP в составе заводской команды «Дукати» и располагается на шестой строчке чемпионата.