Флавио Бриаторе — об Андреа Кими Антонелли: он родился феноменом

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в прошлом году был недооценён, но теперь он — тот, кого нужно побеждать.

«Когда я впервые увидел Кими в прошлом году, он выглядел как маленький мальчишка — просто невероятно, что у такого малыша были такие яйца. Его недооценивали, он появился с кудряшками и шапочкой на голове и немного напоминал Валентино Росси в начале карьеры. Мы все думали, что он хороший гонщик, потому что Тото [Вольф] проделал невероятную работу и выбрал правильного человека. Да, у него была отличная машина, и он всегда держался примерно позади [Джорджа] Расселла.

Но сейчас он выиграл пять Гран-при. В Монако, когда был рестарт, рядом с ним оказался [Льюис] Хэмилтон, который хорошо стартовал, и «Феррари» могла забрать победу. Но Кими просто убийца, он сделал нечто невероятное. Он мне очень симпатичен, но к нему нужно относиться с теплотой, потому что видно: он ещё мальчик, но когда надевает шлем — превращается в зверя.

В этом году он невероятен. Теперь уже нельзя говорить «может быть, он выиграет» — теперь он тот, кого нужно победить, чтобы взять чемпионат мира. Поэтому Расселл должен проснуться. Я ошибся: никогда не думал, что Кими окажется таким сильным и целеустремлённым. Он больше не ошибается, делает всё правильно. Он родился феноменом», — приводит слова Бриаторе издание FormulaPassion.