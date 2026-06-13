Алонсо объяснил несправедливость в Ф-1 на примере Лэнса Стролла и «розового Мерседеса»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что Формула-1 отчасти несправедлива, поскольку результат зависит от машины, а не только от мастерства гонщика. В пример он привёл напарника Лэнса Стролла.

«Не знаю, может, Формула-1 в этом смысле немного несправедлива, но и не стоит терять время, объясняя людям, которые не хотят понимать. Ф-1 такова. Макс Ферстаппен — лучший гонщик пелотона, а в этом году он финиширует пятым или шестым в чемпионате, — так что ты немного зависишь от машины.

У моего напарника Лэнса [Стролла] всегда есть очень интересная история на этот счёт, потому что он провёл в Формуле-1 10 лет, и в первые четыре или пять он выступал за «Уильямс» и «Форс Индию» и примерно балансировал на грани Q1, на последних позициях. И вдруг у них появился «розовый Мерседес», как его тогда называли.

Они приехали в Венгрию, и он прибавил три с половиной секунды и вместо 19-го места в прошлом году стартовал третьим. Потом он пошёл на пресс-конференцию ФИА, и его спросили: «Лэнс, ты прибавил три с половиной секунды. Что ты изменил за эту зиму?» А он ответил: «Я ничего не менял, я прибавил три с половиной секунды, потому что у меня машина вон тех двоих, что сидят рядом со мной», — а рядом сидели оба гонщика «Мерседеса», [Валттери] Боттас и [Льюис] Хэмилтон.

Это немного объясняет, как устроена Формула-1. Если бы гонщики, которые не проходили в Q1, имели в своём распоряжении тот «Мерседес» Хэмилтона и Боттаса, они бы постоянно были на подиумах», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.