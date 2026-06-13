Расселл лучший в третьей практике ГП Барселоны-Каталуньи. Леклер — третий, Антонелли — 7-й

В субботу, 13 июня, в Испании состоялась третья практика седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри на «Макларене». Тройку лидеров замкнул монегаск Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Третья практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:15.679

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.214

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.243

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.246

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.702

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.755

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.821

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.005

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.282

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.341

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.348

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.645

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.904

14. Франко Колапинто («Альпин») +1.946

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.051

16. Эстебан Окон («Хаас») +2.361

17. Оливер Берман («Хаас») +2.712

18. Алекс Албон («Уильямс») +2.733

19. Серхио Перес («Кадиллак») +3.012

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.817

21. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.283

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.424