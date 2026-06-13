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Формула-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи 2026— результаты третьей свободной практики, тренировка

Расселл лучший в третьей практике ГП Барселоны-Каталуньи. Леклер — третий, Антонелли — 7-й
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В субботу, 13 июня, в Испании состоялась третья практика седьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри на «Макларене». Тройку лидеров замкнул монегаск Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 3
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:15.679
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.214
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Третья практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:15.679
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.214
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.243
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.246
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.702
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.755
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.821
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.005
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.282
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.341
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.348
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.645
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.904
14. Франко Колапинто («Альпин») +1.946
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.051
16. Эстебан Окон («Хаас») +2.361
17. Оливер Берман («Хаас») +2.712
18. Алекс Албон («Уильямс») +2.733
19. Серхио Перес («Кадиллак») +3.012
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.817
21. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.283
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.424

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