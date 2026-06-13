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Лоран Мекис — о признании двигателя «Ред Булл» лучшим: поздравлять пока рано

Лоран Мекис — о признании двигателя «Ред Булл» лучшим: поздравлять пока рано
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал предварительные выводы ФИА по программе ADUO, согласно которым двигатель «Ред Булл» при поддержке «Форда» признан самым мощным на стартовой решётке.

«Поздравлять пока рано! Мы получили от ФИА некоторую предварительную информацию, но мы ведём с ними очень подробные переговоры, чтобы убедиться в правильности их анализа. Я не думаю, что сейчас уместно об этом говорить, пока они не обнародуют официальный вывод. Но да, мы были удивлены этими первыми выводами. Поэтому сейчас мы ведём с ними переговоры, чтобы разобраться в этом подробнее.

Влияние программы ADUO и то, сможете ли вы воспользоваться ею или нет, имеет огромное значение для проекта. Правильно, что это касается не только 2026 года, но и 2027-го, а в определенной степени даже 2028-го. Но независимо от того, какое влияние это окажет или не окажет, я считаю, что для спорта очень важно, чтобы сейчас была нарисована правильная картина. Поэтому мы ведем переговоры с ФИА», — приводит слова Мекиса нидерландская редакция издания RacingNews365.

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