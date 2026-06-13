«Кадиллак» может пропустить квалификацию Барселоны из-за отказа тормозов на машине Боттаса

Команда Формулы-1 «Кадиллак» рискует не выпустить оба своих болида на квалификацию Гран-при Барселоны-Каталуньи, если не сможет установить и устранить причину отказа тормозов на машине финского пилота Валттери Боттаса. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Во время третьей свободной практики Боттас вылетел в гравий в 10-м повороте после того, как на его автомобиле возникли проблемы с тормозной системой. По словам самого гонщика, педаль тормоза внезапно перестала работать должным образом.

«У меня больше не было тормозов. Педаль просто провалилась. Мне очень повезло», — сообщил Боттас инженеру после схода.

Как отмечает источник, у «Кадиллака» остаётся менее двух часов, чтобы разобраться в причинах неисправности. Если команда не сможет гарантировать безопасность машин, ей, возможно, придётся оставить в боксах не только автомобиль Боттаса, но и болид его напарника Серхио Переса. В самой команде уже подтвердили наличие технической проблемы.