Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли вынесли предупреждение за «хаотичное вождение» на практике в Барселоне

Антонелли вынесли предупреждение за «хаотичное вождение» на практике в Барселоне
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Барселоны-Каталуньи по итогам третьей свободной практики.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 3
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:15.679
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.214
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

Инцидент произошёл в 13:24 по местному времени во втором повороте трассы. Согласно решению стюардов, Антонелли был заблокирован машиной №18 (Лэнсом Строллом) при подходе к первому повороту. После того как Кими обогнал Стролла, Антонелли затормозил перед ним и не дал сопернику завершить обгон. Стюарды квалифицировали действия итальянца как «хаотичное вождение» и нарушение статьи 2 e) главы IV приложения L Международного спортивного кодекса ФИА.

«Пилот признал на слушании, что действовал из-за раздражения, и извинился за свои действия», — говорится в документе.

Для Антонелли это предупреждение стало первым в сезоне-2026. Дополнительных санкций в отношении гонщика стюарды не применили.

Сейчас читают:
9 рекордов Формулы-1, которые уже побил Андреа Кими Антонелли. Ещё парочка на подходе
9 рекордов Формулы-1, которые уже побил Андреа Кими Антонелли. Ещё парочка на подходе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android