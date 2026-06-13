Антонелли вынесли предупреждение за «хаотичное вождение» на практике в Барселоне

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Барселоны-Каталуньи по итогам третьей свободной практики.
Инцидент произошёл в 13:24 по местному времени во втором повороте трассы. Согласно решению стюардов, Антонелли был заблокирован машиной №18 (Лэнсом Строллом) при подходе к первому повороту. После того как Кими обогнал Стролла, Антонелли затормозил перед ним и не дал сопернику завершить обгон. Стюарды квалифицировали действия итальянца как «хаотичное вождение» и нарушение статьи 2 e) главы IV приложения L Международного спортивного кодекса ФИА.
«Пилот признал на слушании, что действовал из-за раздражения, и извинился за свои действия», — говорится в документе.
Для Антонелли это предупреждение стало первым в сезоне-2026. Дополнительных санкций в отношении гонщика стюарды не применили.
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