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Формула-2 — Гран-при Барселоны-Каталуньи — спринт, результаты

Куш Майни выиграл спринт Формулы-2 в Барселоне, Херта потерял первый подиум из-за ошибки
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В субботу, 13 июня, в Барселоне состоялся спринт Формулы-2. Первое место занял индийский пилот Куш Майни (ART Grand Prix), второе — итальянец Габриеле Мини (MP Motorsport). Тройку сильнейших замкнул болгарин Никола Цолов (Campos Racing).

Формула-2 2026. Этап 5, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталонии. Спринт
13 июня 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Куш Майни
ART Grand Prix
39:55.725
2
Габриеле Мини
MP Motorsport
40:02.994
3
Никола Цолов
Campos Racing
40:07.889

Колтон Херта, боровшийся за первый подиум в Формуле-2, на последнем круге ошибся в пятом повороте, заблокировав тормоза и вылетев за пределы трассы. По радио он назвал свою ошибку «неприемлемой». В результате третье место досталось Николе Цолову, который отбился от Ноэля Леона и Рафаэля Камары в финальные моменты гонки.

Стюарды отметили множественные инциденты на финише с участием Херты, Мини и Цолова. Результаты являются предварительными.

Формула-2. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Спринт (топ-8):

1. Куш Майни («ART Grand Prix») — 10 очков.
2. Габриеле Мини («MP Motorsport») — 8.
3. Никола Цолов («Campos Racing») — 6.
4. Ноэль Леон («Campos Racing») — 5.
5. Колтон Херта («Hitech Pulse-Eight») — 4.
6. Рафаэл Камара («Invicta Virtuosi Racing») — 3.
7. Дино Беганович («DAMS») — 2.
8. Алекс Данн («Rodin Motorsport») — 1.

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