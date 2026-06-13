Куш Майни выиграл спринт Формулы-2 в Барселоне, Херта потерял первый подиум из-за ошибки

В субботу, 13 июня, в Барселоне состоялся спринт Формулы-2. Первое место занял индийский пилот Куш Майни (ART Grand Prix), второе — итальянец Габриеле Мини (MP Motorsport). Тройку сильнейших замкнул болгарин Никола Цолов (Campos Racing).

Колтон Херта, боровшийся за первый подиум в Формуле-2, на последнем круге ошибся в пятом повороте, заблокировав тормоза и вылетев за пределы трассы. По радио он назвал свою ошибку «неприемлемой». В результате третье место досталось Николе Цолову, который отбился от Ноэля Леона и Рафаэля Камары в финальные моменты гонки.

Стюарды отметили множественные инциденты на финише с участием Херты, Мини и Цолова. Результаты являются предварительными.

Формула-2. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Спринт (топ-8):

1. Куш Майни («ART Grand Prix») — 10 очков.

2. Габриеле Мини («MP Motorsport») — 8.

3. Никола Цолов («Campos Racing») — 6.

4. Ноэль Леон («Campos Racing») — 5.

5. Колтон Херта («Hitech Pulse-Eight») — 4.

6. Рафаэл Камара («Invicta Virtuosi Racing») — 3.

7. Дино Беганович («DAMS») — 2.

8. Алекс Данн («Rodin Motorsport») — 1.