Стали известны новые детали возможного возвращения Фернандо Алонсо в «Альпин»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вновь оказаться в составе «Альпин» после окончания контракта с «Астон Мартин». Об этом сообщает PlanetF1 со ссылкой на источники в паддоке Формулы-1.

По информации издания, разговоры о возможном переходе испанца в «Альпин» активизировались после Гран-при Майами. Одним из факторов называется тесная связь Алонсо с советником команды Флавио Бриаторе, который также является менеджером гонщика. Отмечается, что «Альпин» стала более привлекательным вариантом после перехода на клиентские силовые установки «Мерседеса» и улучшения результатов. В частности, Пьер Гасли принёс команде подиум на Гран-при Монако.

При этом сделка пока далека от завершения. Сам Алонсо недавно заявил, что примет решение о своём будущем после летнего перерыва. В 2027 году испанцу исполнится 45 лет, и потенциальный контракт может стать последним в его карьере в Формуле-1.

Также отмечается, что главным кандидатом на потерю места в случае прихода Алонсо считается аргентинец Франко Колапинто, тогда как контракт Пьера Гасли действует до конца сезона-2028.