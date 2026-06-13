Леклер получил предупреждение за помеху Хюлькенбергу на тренировке Ф-1 в Барселоне

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», получил предупреждение от стюардов ФИА за помеху, созданную немецкому пилоту «Ауди» Нико Хюлькенбергу в третьей практике Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №16 (Шарль Леклер), представителя команды, а также изучили видеозаписи, радиопереговоры команды и видеозаписи с борта автомобиля.

Автомобиль №27 настигал болид №16, находясь на круге возврата в боксы. Автомобиль №16 проходил болид №44 на низкой скорости, когда приближался автомобиль №27, и тем самым незначительно препятствовал автомобилю №27. Предупреждения от команды гонщику не поступало. Представитель команды объяснил на слушании, что такое предупреждение будет даваться гонщику только тогда, когда приближается автомобиль на быстром круге», — говорится в решении стаюрдов.