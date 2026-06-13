Лэнс Стролл впервые за 43 Гран-при обошёл Фернандо Алонсо в квалификации
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В субботу, 13 июня, во время квалификации седьмого этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Барселоны-Каталуньи 27-летний канадский гонщик Лэнс Стролл впервые за 43 Гран-при опередил своего напарника по «Астон Мартин» 44-летнего двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319
Оба гонщика в Каталонии не смогли преодолеть первый сегмент, но испанский гонщик на домашнем для себя этапе показал 22-е время, а его напарник — 21-е.
Последний раз канадский гонщик оказывался быстрее Фернандо Алонсо в квалификациях в 2024 году на Гран-при Великобритании 707 дней назад.
В прошлом году в Бельгии Алонсо квалифицировался выше Стролла, но гонку начинал с пит-лейна.
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