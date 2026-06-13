Лэнс Стролл впервые за 43 Гран-при обошёл Фернандо Алонсо в квалификации

В субботу, 13 июня, во время квалификации седьмого этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Барселоны-Каталуньи 27-летний канадский гонщик Лэнс Стролл впервые за 43 Гран-при опередил своего напарника по «Астон Мартин» 44-летнего двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо.

Оба гонщика в Каталонии не смогли преодолеть первый сегмент, но испанский гонщик на домашнем для себя этапе показал 22-е время, а его напарник — 21-е.

Последний раз канадский гонщик оказывался быстрее Фернандо Алонсо в квалификациях в 2024 году на Гран-при Великобритании 707 дней назад.

В прошлом году в Бельгии Алонсо квалифицировался выше Стролла, но гонку начинал с пит-лейна.