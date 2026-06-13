Расселл взял поул в квалификации ГП Барселоны-Каталуньи, Хэмилтон — 2-й, Антонелли — 3-й

В субботу, 13 июня, состоялась квалификация седьмого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи. Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе время у представителя «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

В третьем сегменте свой болид разбил Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Основная квалификация:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:14.679.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.064.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.319.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.322.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.342.

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.398.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.411.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.863.

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.978.

10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.

После второго сегмента выбыли:

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:15.840.

12. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:16.001.

13. Франко Колапинто («Альпин») — 1:16.191.

14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.261.

15. Оливер Берман («Хаас») — 1:16.389.

16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:17.827.

После первого сегмента выбыли:

17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:17.073.

18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:17.424.

19. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:17.545.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:17.757.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:18.758.

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:18.815.