Леклер разбил болид в третьем сегменте квалификации ГП Барселоны-Каталуньи

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», в третьем сегменте квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи разбил болид, после чего были вывешены красные флаги.

Фото: Кадр из трансляции

Шарль разбил машину SF-26 в четвёртом повороте, потеряв контроль над задней частью болида. В этот момент все девять оставшихся гонщиков находились на трассе, а время успели показать только Оскар Пиастри («Макларен») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Шарль перед ударом не убрал руки с руля и, выйдя из машины, держался за одну из них из-за ушиба в результате аварии.

На предыдущем этапе в Монако монегаск весь уикенд жаловался на тормоза, а в концовке основной гонки разбил машину, сказав, что работал только один тормоз из четырёх. На уикенд в Барселоне монегаску установили версию тормозов Льюиса Хэмилтона, представляющую из себя смесь Brembo и Carbone Industrie.