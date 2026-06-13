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Леклер разбил болид в третьем сегменте квалификации ГП Барселоны-Каталуньи

Леклер разбил болид в третьем сегменте квалификации ГП Барселоны-Каталуньи
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28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», в третьем сегменте квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи разбил болид, после чего были вывешены красные флаги.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319

Фото: Кадр из трансляции

Шарль разбил машину SF-26 в четвёртом повороте, потеряв контроль над задней частью болида. В этот момент все девять оставшихся гонщиков находились на трассе, а время успели показать только Оскар Пиастри («Макларен») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Шарль перед ударом не убрал руки с руля и, выйдя из машины, держался за одну из них из-за ушиба в результате аварии.

На предыдущем этапе в Монако монегаск весь уикенд жаловался на тормоза, а в концовке основной гонки разбил машину, сказав, что работал только один тормоз из четырёх. На уикенд в Барселоне монегаску установили версию тормозов Льюиса Хэмилтона, представляющую из себя смесь Brembo и Carbone Industrie.

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